Пластиковые
RFID-карты
Mifare · EM-Marine · Smarttag
от 15 ₽
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Mifare · EM-Marine · Smarttag
от 11 ₽
RFID-браслеты
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Магнитная полоса · Штрих-код · Нумерация
от 5 ₽
Промобраслеты
Печать · Гравировка
от 11 ₽
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Сделано в России
Продукция в наличии
Силиконовый RFID-браслет Классика L с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, ярко-зеленый
размер L (от 170 мм до 240 мм)
В наличии 80 шт.
цена 145руб.
RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, зеленый
В наличии 350 шт.
цена 74руб.
RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, синий
В наличии 2100 шт.
цена 61руб.
RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, пурпурный
В наличии 1200 шт.
цена 63руб.
Силиконовый RFID-браслет Спорт с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, светло-вишневый
размер U (от 162 мм до 221 мм)
В наличии 220 шт.
цена 137руб.
Силиконовый RFID-браслет Эверест S с чипом EM-Marine TK4100, небесно-голубой
размер S (192 мм)
В наличии 265 шт.
цена 137руб.
Силиконовый RFID-браслет Волна с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, бирюзовый
размер U (от 162 мм до 220 мм)
В наличии 123 шт.
цена 145руб.
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Изготовление пластиковых карт
- 13+ лет успешной работы
- 15 000+ довольных клиентов
- 350 000+ изготовлено заказов в России и странах СНГ
- 200 000 000+ произведено и доставлено карт, брелоков и браслетов
БОЛЕЕ 15 000 КЛИЕНТОВ
Реализованные проекты наших постоянных клиентов
13 лет+
Успешной работы
300+
Городов присутствия
200 000 000+
Произведено и доставлено карт,
брелоков и браслетов
500+
Дистрибьюторов
и партнеров
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