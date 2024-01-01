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Пластиковые
RFID-карты

Mifare · EM-Marine · Smarttag

от 15 ₽

Пластиковые RFID-карты с чипом Mifare · EM-Marine · Smarttag

RFID-брелоки

Mifare · EM-Marine · Smarttag

от 11 ₽

RFID-брелоки с чипами Mifare · EM-Marine · Smarttag

RFID-браслеты

Mifare · EM-Marine · Smarttag

от 63 ₽

Силиконовые RFID-браслеты с чипом Mifare · EM-Marine · Smarttag

Нестандартные карты

3-Tag · 2-Tag · Super-Tag

от 6 ₽

Нестандартные карты 3-Tag · 2-Tag · Super-Tag

Пластиковые карты

Магнитная полоса · Штрих-код · Нумерация

от 5 ₽

Пластиковые карты с вашей персонализацией

Промобраслеты

Печать · Гравировка

от 11 ₽

Промобраслеты с логотипом и любой надписью
  • EAC
  • CE
  • СТ-1
  • ISO
  • РСТ добровольная сертификация
  • Минпромторг России
  • Деловая Россия
  • Торгово-промышленная палата Российской Федерации

  • Сделано в России

Продукция в наличии

RFID-карты с чипом NXP MIFARE Classic 1k 7 byte UID

Белые RFID-карты без печати NXP MIFARE 1k 4b nUID

В наличии 20000 шт.

21

Фото RFID-карты с чипом EM-MARINE ISO EM4200, TK4100

Белые RFID-карты без печати EM-Marine

В наличии 20000 шт.

23

Силиконовый RFID-браслет Классика L с чипом ярко-зеленый Силиконовый RFID-браслет Классика L с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, ярко-зеленый

Силиконовый RFID-браслет Классика L с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, ярко-зеленый

размер L (от 170 мм до 240 мм)

В наличии 80 шт.

145

RFID-брелок NEOKEY® Air CARAMEL® (прямоугольной формы) MIFARE 1k 4b nUID прозрачный зеленый RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, зеленый

RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, зеленый

В наличии 350 шт.

74

RFID-брелок NEOKEY® Air CARAMEL® (прямоугольной формы) MIFARE 1k 4b nUID прозрачный синий RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, синий

RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, синий

В наличии 2100 шт.

61

RFID-брелок NEOKEY® Air CARAMEL® (прямоугольной формы) MIFARE 1k 4b nUID прозрачный пурпурный RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, пурпурный

RFID-брелок NEOKEY® Caramel (прямоугольной формы) NXP MIFARE 1k 4b nUID, пурпурный

В наличии 1200 шт.

63

Силиконовый RFID-браслет Спорт с чипом светло-вишневый Силиконовый RFID-браслет Спорт с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, светло-вишневый

Силиконовый RFID-браслет Спорт с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, светло-вишневый

размер U (от 162 мм до 221 мм)

В наличии 220 шт.

137

Силиконовый RFID-браслет Эверест S с чипом небесно-голубой Силиконовый RFID-браслет Эверест S с чипом EM-Marine TK4100, небесно-голубой

Силиконовый RFID-браслет Эверест S с чипом EM-Marine TK4100, небесно-голубой

размер S (192 мм)

В наличии 265 шт.

137

Силиконовый RFID-браслет Волна с чипом бирюзовый Силиконовый RFID-браслет Волна с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, бирюзовый

Силиконовый RFID-браслет Волна с чипом SMARTTAG® 1k 4 byte nUID, бирюзовый

размер U (от 162 мм до 220 мм)

В наличии 123 шт.

145

Силиконовый RFID-браслет Классика U с чипом зеленый Силиконовый RFID-браслет Классика U с чипом SMARTTAG® TK4100, зеленый

Силиконовый RFID-браслет Классика U с чипом SMARTTAG® TK4100, зеленый

размер U (от 140 мм до 200 мм)

В наличии 110 шт.

145

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Изготовление пластиковых карт


Уже более 13 лет компания «Страна Карт» занимается изготовлением пластиковых карточек, смарт-карт (card), RFID-брелоков и RFID-браслетов. Наше производство включает в себя полный цикл — от создания дизайна, намотки антенны, имплантации чипов до печати карт, их упаковки и доставки до наших клиентов. Мы гарантируем наивысшее качество пластика в RFID (рфид) -картах, -брелоках -браслетах. За счет современного оборудования, квалифицированных специалистов и многолетнего опыта – мы выполним разработку и изготовление пластиковых карт в вашем фирменном стиле и доставим заказ прямо в руки и точно в срок. Минимальный срок изготовления от 1 дня. Вас приятно удивит яркая печать, оперативное изготовление и цены от производителя. Продукция сертифицирована: СТ-1, ГОСТ, ЕАС. Гарантия на наши изделия составляет 12 месяцев.

О компании в цифрах:
  • 13+ лет успешной работы
  • 15 000+ довольных клиентов
  • 350 000+ изготовлено заказов в России и странах СНГ
  • 200 000 000+ произведено и доставлено карт, брелоков и браслетов

БОЛЕЕ 15 000 КЛИЕНТОВ

Реализованные проекты наших постоянных клиентов

Реализованные проекты наших постоянных клиентов

13 лет+

Успешной работы

300+

Городов присутствия

200 000 000+

Произведено и доставлено карт,  

брелоков и браслетов

500+

Дистрибьюторов  
и партнеров

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